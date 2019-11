Assemblée nationale / Mor Kane Ndiaye : « L'ANSD doit aider au recensement général des sénégalais de la diaspora »

Alors qu'il prenait la parole face aux parlementaires et aux ministres représentants du gouvernement, M. Samba Sy, Amadou Hott et Abdoulaye Daouda Diallo, lors du vote du projet de finances initiale, le député de la diaspora Afrique du Nord a plaidé pour le recensement général des sénégalais de la diaspora.

"Messieurs les ministres, l'ANSD doit aider au recensement général des sénégalais de la diaspora pour identifier l'ensemble des sénégalais de l'extérieur", invite le parlementaire.

En outre le député plaide pour la création d'une banque de la diaspora.

" Personne n'ignore la contribution de la diaspora dans l'économie sénégalaise. Car chaque année, plus de 1300 milliards sont transférés vers le Sénégal. C'est pourquoi, messieurs les ministres, nous vous demandons de nous aider à la mise en place d'une banque de la diaspora. Cette banque aidera au renforcement du financement des projets de la diaspora ", soulignera le député qui a bon espoir à la lumière des projets qui sont en train d'être mis en place par le président de la République ...