Assemblée nationale : Mbaye Dione à Ousmane Sonko — « Nous ne sommes pas ses ennemis, nous sommes ses opposants »

Un message politique lancé depuis l’hémicycle



La prise de parole de Mbaye Dione à l’Assemblée nationale ne s’est pas limitée aux questions économiques liées au FMI, à la dette ou encore aux fonds de dotation des collectivités territoriales. Dans la dernière partie de son intervention, le député a choisi d’élargir son propos à la situation politique nationale et au climat entre pouvoir et opposition.



S’adressant au président de l’Assemblée nationale, il a demandé qu’un message soit transmis à Ousmane Sonko. Un message qu’il a voulu solennel, dans un contexte marqué, selon lui, par une tension politique inhabituelle.



« Nous ne sommes pas ses ennemis »



La phrase forte de son intervention restera sans doute celle-ci : « Nous ne sommes pas ses ennemis. Nous sommes ses opposants. »



À travers cette déclaration, Mbaye Dione a voulu tracer une ligne claire entre opposition politique et hostilité personnelle. Pour lui, le fait de s’opposer à un gouvernement, à une majorité ou à une orientation politique ne signifie pas être contre le pays, encore moins être l’ennemi de ceux qui gouvernent.



Le député a ainsi rappelé que l’opposition sénégalaise revendique une posture républicaine. Elle entend, selon ses mots, jouer pleinement son rôle dans le débat démocratique, en accompagnant le gouvernement lorsque cela est nécessaire, mais aussi en s’opposant quand elle le juge utile.



Un rappel au parcours d’opposant d’Ousmane Sonko



Mbaye Dione a également convoqué le passé politique d’Ousmane Sonko pour appuyer son propos. Il a rappelé que ce dernier a lui-même été une figure de l’opposition et qu’il a utilisé les tribunes institutionnelles pour exprimer ses désaccords.



Selon le député, Ousmane Sonko doit donc accepter, à son tour, que des responsables politiques ne partagent pas ses positions. Il estime que la contradiction fait partie du fonctionnement normal d’une démocratie.



Pour Mbaye Dione, celui qui s’est opposé hier doit pouvoir accepter l’opposition aujourd’hui. Il a ainsi appelé à une forme de cohérence politique dans la manière de traiter les adversaires.



L’Assemblée nationale ne doit pas devenir un lieu de règlement de comptes



Dans son intervention, Mbaye Dione a aussi insisté sur la place de l’Assemblée nationale dans l’équilibre institutionnel du pays. Il a rappelé que cette institution occupe un rang important dans la République et qu’elle doit rester un espace de débat, de contrôle et de responsabilité.



Le député a mis en garde contre toute tentative de transformer l’hémicycle en lieu de confrontation personnelle ou de règlement de comptes politiques. À ses yeux, l’Assemblée nationale doit servir le pays, non devenir le théâtre d’affrontements entre camps.



Cette mise en garde traduit une préoccupation plus large : celle de préserver la dignité du Parlement et la qualité du débat démocratique.



Une opposition qui revendique sa responsabilité



Mbaye Dione a tenu à présenter l’opposition comme une force responsable, attachée aux principes républicains. Il a indiqué que les députés de l’opposition ne sont pas dans une logique d’obstruction systématique, mais dans une démarche de vigilance.



« Nous allons agir comme des républicains responsables, des opposants courageux », a-t-il déclaré en substance.



À travers ces mots, le député veut défendre une opposition capable de soutenir les bonnes décisions, tout en contestant fermement celles qu’elle juge contraires à l’intérêt national.



Un appel à l’apaisement politique



Au-delà de l’interpellation adressée à Ousmane Sonko, la sortie de Mbaye Dione sonne comme un appel à l’apaisement dans les relations entre pouvoir et opposition. Le parlementaire invite les nouvelles autorités à reconnaître la légitimité de la contradiction politique.



Son message repose sur une idée simple : dans une démocratie, gouverner ne signifie pas réduire l’opposition au silence, et s’opposer ne signifie pas travailler contre le pays.



En rappelant que les opposants ne sont pas des ennemis, Mbaye Dione tente ainsi de replacer le débat politique sur le terrain institutionnel et républicain.