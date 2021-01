Assemblée nationale / Mame Diarra Fam sur la nouvelle loi : « C'est un coup qui se prépare. Il y a des non dits et nous ne l'accepterons pas... »

Lors de son intervention qu'elle a retransmise en direct sur sa page Facebook, la députée de la diaspora Europe, Mame Diarra affiche tout son désaccord pour l'adoption du projet de loi relative à l'état d'urgence et l'état de siège.



"Monsieur le ministre c'est vrai qu'il est bien de changer une loi mais est-ce qu'il y a une efficacité notoire sur ce couvre-chef que vous imposez aux sénégalais. Nous ne l'accepterons parce que nous ne voulons pas. Tout ce que vous aviez amené ici en terme de projet de loi sur l'état d'urgence nous l'avions voté. Et on a donné tous les pouvoirs au chef de l'État pendant trois mois mais rien. Mais cette fois ci les sénégalais sont fatigués. Il vous faudra faire volte volte-face", a plaidé la parlementaire Mame Diarra Fam, qui doute de la nouvelle loi notamment le couvre-feu imposé aux régions de Dakar et Thiès.



Le virus dort à partir de 21 heures ou bien c'est quoi? J'aimerais monsieur le ministre, que vous m'édifiez sur cette question.



C'est un coup qui se prépare. Il y a des non dits sur la loi. Et les sénégalais n'accepteront pas que vous leur imposez cette loi. Les sénégalais ne sont pas d'accord pour que cette loi soit adoptée" a martelé Mame Diarra à la fin de son temps de parole...