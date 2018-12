Assemblée nationale - Mame Diarra Fam plaide pour l'accès au logement des sénégalais de l'extérieur, et un meilleur cadre de vie pour la banlieue

En sa qualité de député de la diaspora (Italie), Mame Diarra Fam a profité du vote du budget du ministère de l'habitat pour remettre sur la table la question du logement concernant la frange des sénégalais vivant à l'extérieur. Ainsi, elle a émis le souhait de voir le programme "un sénégalais un toit" à l'époque déployé par le président Abdoulaye Wade, pérennisé par l'actuel régime : " vous vous étiez engagé monsieur le ministre à poursuivre ce programme, j'ose espérer que malgré les moyens peu conséquents vous allez poursuivre ce programme. Et mieux, valoriser les salons de l'habitat tout en rassurant les sénégalais de la diaspora afin d'éviter des contentieux tels que Namora."



Dans un second lieu, la députée de la diaspora a pointé du doigt sur le cadre de vie déplorable de la banlieue Dakaroise (Pikine, Guédiawaye, Guinaw Rails...) Estimant que dans cette partie de Dakar, le cadre de vie est quasi inexistant avec des inondations à n'en plus en finir, un lotissement anarchique avec comme point d'orgue les impacts des travaux du TER. En effet, elle juge la situation catastrophique pour les riverains : "Au secours monsieur le ministre, les travaux du TER sont en train d'engendrer un enclavement accru de la banlieue de Guinaw Rails nord où les populations étouffent littéralement ... "

Terminant, elle invitera le ministre Diène Farba Sarr à venir constater de visu l'état des lieux...