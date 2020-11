Assemblée nationale / Mame Diarra Fam descend Serigne Mbaye Thiam : « Je pense que ramener les erreurs de ce régime à celles de Wade relève de la pure incohérence »

Lors du vote du budget du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, la députée de la Diaspora, Mame Diarra Fam a sévèrement attaqué le ministre Serigne Mbaye Thiam. Ainsi, elle estime que "ramener les erreurs de ce régime à celles de Wade relève de la pure incohérence." Les tergiversations sont plutôt à mettre au passif du régime qui a succédé à celui du président Abdoulaye Wade", a laissé entendre Mame Diarra Fam.

Selon elle, tout ce que le Parti socialiste a fait pendant 40 ans Abdoulaye Wade l'a fait en 3 ans.



Par ailleurs, la députée accuse le ministre l'eau d'avoir taclé son prédécesseur. "De ma part personnelle, vous avez taclé votre prédécesseur Mansour Faye."



Pour vous, dit-elle, "il n'a rien fait dans ce ministère. Il n'a fait que se balader. Et vous êtes en train de l'accuser d'avoir volé l'argent du contribuable afin de le distribuer à ses copains. Il faut que vous preniez votre responsabilité. L'État est une continuité. Les erreurs politiques se payent cash. Il faut améliorer les communications..."



Revenant sur le problème lié à l'eau, Mame Diarra Fam a notifié à Serigne Mbaye Thiam que la réponse qu'il a servie sur l'eau est différente de ce que vous avez dit à la presse nationale et internationale. "Monsieur ministre vous nous avez promis que des solutions sont en train d'être trouvées pour régler définitivement le manque d'eau au Sénégal", a-t-elle souligné.