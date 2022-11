Assemblée nationale : Mame Diarra Fam demande la réhabilitation du site touristique de Dékheulé

Intervenant lors du vote du projet de budget du Ministère du Tourisme et des Loisirs, la députée Mame Diarra Fam a demandé la réhabilitation du site touristique de Dékheulé afin de retracer l'histoire de Lat Dior et rehausser par là même, le développement du Tourisme. Ce faisant, elle propose la réhabilitation de la route



venant de "Darou Mousty" et qui mène vers Dékheulé.



Concernant la crise qui sévit à l'hôtel King Fahd Palace, Mame Diarra Fam invite l'État à réintégrer les travailleurs...