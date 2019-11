Assemblée nationale / Mame Diarra Fam : « Le pays est malade, les gens et nos hôpitaux aussi sont aussi malades »

Comme l'on pouvait s'y attendre, Mame Diarra Fam a encore animé le débat de la plénière à l'hémicycle.

Lors de son passage, la députée a attiré l'attention des ministres et de ses collègues sur la conjoncture économique qui prévaut dans le pays.

"Le pays est malade, les gens sont malades et nos hôpitaux aussi sont malades", martèle la parlementaire, avant de poursuivre :

"La santé est religieusement malade, et nous sommes dans un pays de pauvreté et de corruption".

Mame Diarra de rappeler aux membres du gouvernement présents à l'hémicycle sur la circulation de la drogue dans le pays.

"La drogue est vendue comme du lait dans le marché. Le port de Dakar est sous votre contrôle, donc vous êtes responsable de tout ce qui s’y passe. Je vous invite à vous auto saisir de ce mal qui nous secoue", conclure t-elle...