Assemblée nationale / Mame Bounama Sall sur la hausse du loyer : « Il faut que l'État prenne ses responsabilités pour la baisse des prix »

Le député Mame Bounama Sall s'indigne de la hausse notée dans le prix du loyer dans la capitale Dakar.

" Quand on parle de justice sociale, on ne doit pas laisser les gens être victimes de la hausse des prix", a souligné le parlementaire devant ses collègues et les représentants du gouvernement, notamment le ministre Abdou Karim Fofana.

Selon Mame Bounama Sall, le gouvernement doit sévir contre cette situation.

"Il faut que l'État prenne ses responsabilités pour la baisse du loyer. Et pour cela je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse sur la mise en place d'une agence qui sera pilotée par l'État pour faciliter à la population l'accès au logement ", conclura le parlementaire...