Assemblée nationale : Mamadou Talla annonce la construction de deux lycées et projette de réhabiliter les anciens lycées de Dakar.

Lors du vote du projet de budget de son ministère, le ministre l’éducation nationale Mamadou Talla a annoncé que son département est en train de construire deux Lycées d'Intégration Nationale pour l'Équité et la Qualité (LINEQ) pour un montant de 12 000 000 000 FCFA.





À cet effet, il a également informé qu'une enveloppe de 10 000 000 000 FCFA sera prévue pour deux autres LINEQ et la réhabilitation des anciens grands lycées de Dakar et d'autres régions du pays.





Par ailleurs, il a rappelé que 23% de l'effectif des élèves se trouvent dans les séries scientifiques et, eu égard aux résultats très satisfaisants des bacheliers dans ces séries, le Président de la République a décidé de l'împlantation de Classes préparatoires en Mathématiques, en Physique et en Sciences de l'Ingénierie.