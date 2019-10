Assemblée nationale : Les vice-présidents et secrétaires élus de l’institution sont connus.

À l’issue du vote pour la désignation des vice-présidents de l’Assemblée nationale, les 8 députés suivant ont été respectivement élus vice-présidents de l’institution. Il s’agit de Moustapha Cissé Lô (1er vice-président), Yata Sow (2ème vice-présidente), Cheikh Tidiane Gadio (3e vice-président), Assaïtou Sow Diawara (4e vice-présidente), Abdoulaye Makhtar Diop (5e vice-président), Ndèye Lucie Cissé (6e vice-présidente), Alé Lô (7e vice-président) et Yaye Awa Diagne (8e vice-présidente).

Sur 129 votants, 125 ont approuvé la désignation de ces derniers.

Pour ce qui est du vote pour la désignation des secrétaires élus, les parlementaires ont respectivement approuvé l’élection de Nicolas Ndiaye, Sira Ndiaye, Mamadou Diaw, Aminata Dièye, Khouraïchi Niasse et Ndèye Fatou Diouf. Le dépouillement du vote a montré que sur 127 votants, 113 ont voté pour, 6 contre et 2 abstentions...