Assemblée nationale : Les trois (3) grands axes du programme 2021 du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Dans ce troisième jour des plénières, c'est au tour du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Cheikh Oumar Hanne, de défendre devant les parlementaires, son projet de budget 2021.

Pour l'exercice de cette année, son budget est arrêté à la somme de 450.861.409.845 francs CFA en autorisations d'engagement et à 239.407.275.175 en crédits de paiement.



Comme l'année dernière, ce budget est scindé en programmes à travers trois grands axes majeurs : Éducation supérieure, Oeuvres sociales universitaires et Pilotage, gestion et coordination administrative.



Pour le premier volet, il s'agira d'utiliser un montant de crédit s'élevant à 282.751.730.207 francs CFA en autorisations d'engagement. Pour les crédits de paiement ou encore le paiement effectif des dépenses engagées, le montant est arrêté à 128.510.715.914 francs CFA. Par nature économique, les crédits seront répartis suivant les dépenses en personnel, les biens et services, les transferts courants, investissements exécutés par l'État etc...



Pour les œuvres sociales universitaires, les crédits alloués sont estimés à 163.857.073.000 francs CFA en autorisations d'engagement et 106.643952.623 francs CFA en CP tandis que le programme de pilotage, de gestion et de coordination est évalué à 4.252.606.638 francs CFA.