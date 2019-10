Assemblée nationale : Les listes des membres des 14 commissions adoptées à l’unanimité

La session plénière de l’Assemblée nationale portant sur la ratification des listes des Commissions s’est ouverte après plusieurs heures de retard.

Convoquée à 10h, la plénière a débuté à 13h passées d’une vingtaine de minutes.

À l’entame de sa communication, le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, s’est excusé du retard accusé avançant des raisons liées à une vérification conséquente des listes des membres des commissions comme prétexte du retard noté dans l’ouverture de la présente session parlementaire.



Par ailleurs, les listes des membres de chacune des 14 commissions parlementaires existantes ont été, à l’unanimité, ratifiées par l’Assemblée.

Il s’agit notamment des listes de la commission finances; de la commission économie; de la commission développement rural; de la commission de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme; de la commission développement durable et transition écologique; de la commission énergie et ressources minérales; de la commission décentralisation; de la commission des sénégalais de l’extérieur et de l’intégration africaine; de la commission défense et de la sécurité; de la commission culture et communication; de la commission santé de la population et des affaires sociales; de la commission comptabilité et contrôle; de la commission des délégations; de la commission éducation, jeunesse et loisirs.