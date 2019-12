Assemblée nationale : Les interrogations de Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly sur l'assainissement à Touba et le programme des 300 forages de l'Etat

Du haut de l'hémicycle, le député Cheikh Abdou Bara Mbacké Doly a d’abord exprimé son inquiétude quant à la répartition des 165 forages entre 2012 et 2018 dans le programme des 300 forages de l'État. Le député de Bokk Guiss Guiss considère que l'État doit éclairer la lanterne des Sénégalais sur la mise à disposition de ces ouvrages ainsi que les départements qui en ont bénéficié. Ce, en lieu et place d'un simple rapport présenté aux parlementaires. "Dans le département de Mbacké, seul deux forages sont construits jusque-là, sous l'ère Macky Sall. Ce qui est inadmissible", a indiqué Cheikh Abdou Bara Mbacké Doly. Sous un autre registre, le parlementaire a également déploré le manque d'assainissement noté dans la ville sainte de Touba. Une situation qui engendre, selon lui, d'énormes difficultés en période de Magal. Abdou Mbacké Bara Doly d'affirmer d'ailleurs que le chef de l'État lui a annoncé que des instructions ont été données au ministre en charge de l'Eau et de l'Assainissement pour que cette question soit réglée au plus vite.