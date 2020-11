Assemblée nationale : Les détails en chiffres du budget du ministère de l'agriculture et de l'équipement.

Le ministère de l'agriculture et de l'équipement rural table sur un budget de 170 915 801 689 francs CFA contre 152 044 525 199 francs CFA, dans la loi initiale 2020. Soit une hausse de 18 871 276 490 francs CFA en valeur absolue et 12, 41% en valeur relative.



Ce budget est réparti comme suit :

Le programme de sécurisation de la base productive et du développement des infrastructures, les crédits dédiés à ce programme sont estimés à 52 275 555 641 francs CFA en crédit de paiement tandis que les autorisations d'engagement sont arrêtées à 450 701 011 343 francs CFA.



Les crédits de paiement alloués à l'augmentation de la production et à la valorisation des produits agricoles sont estimés à 107 778 452 174 francs CFA, tandis que les autorisations d'engagement sont arrêtées à 271 415 612 607 francs CFA.



Au titre de l'exercice 2021, le montant alloué au programme d'accompagnement à la production financement, recherche, formation et appui-conseil est estimé à 8 471 379 034 francs CFA en crédit de paiement et en autorisation d'engagement.



Et enfin un montant de 2 390 414 840 francs CFA est alloué au programme de pilotage, coordination et gestion administrative.