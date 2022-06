Assemblée nationale : Les députés ont voté à l’unanimité la nouvelle loi sur la biodiversité.

Le ministre de l’Environnement et du Développement Durable était ce vendredi à l’Assemblée nationale pour le vote du projet de loi n°08/2022 portant sur la biosécurité. Les députés ont voté la loi sans débat.



Au sortir, le ministre Abdou Karim Sall s’est félicité de ce vote sans debat et a « tout d’abord remercié les honorables députés qui ont voté sans débat la nouvelle loi sur la biosécurité. Cette nouvelle loi vient après celle de 2009 qui avait organisé tout ce qui concerne la gestion des OGM », souligne le ministre.



Et pour justifier la pertinence de cette loi, l’autorité de dire : « Il fallait pour être en phase avec les engagements internationaux et avec les progrès que nous constatons qui sont irréversibles et qui consistent, aujourd’hui, à utiliser des organismes génétiquement modifiés. Je pense que cette nouvelle loi viendra nous apporter tous les éléments nécessaires pour que nous puissions être à l’aise quant aux progrès scientifiques et quant à l’utilisation des OGM au niveau de notre pays », fait savoir le ministre.