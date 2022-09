Assemblée nationale : Les commissions permanentes constituées, la désignation des membres du bureau prévue demain à 15h.

Après 8 tours d’horloge sans débat, les députés de l’Assemblée nationale ont finalement trouvé des consensus sur la composition des commissions telles que la finance, la commission de l’urbanisme, de l’habitat, des infrastructures et des transports, le développement rural, la commission du développement durable et de la transition écologique, la commission de l’énergie et des ressources minérales, la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains, la commission de la Défense et de la sécurité, commission de l’éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs, etc…



L’Assemblée nationale a ratifié les 14 commissions permanentes ont été constituées majoritairement par les députés. Le président Amadou Mame Diop demande aux membres des commissions de se réunir demain à 16h afin de désigner de manière consensuelle, le bureau de chaque commission composée d’un président, d’un vice-président et d’un rapporteur.



Conformément aux dispositions de l’article 35 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le président Amadou Mame Diop rappelle que le président de l’assemblée et les membres du bureau ne peuvent faire partie des bureaux des commissions permanentes.



Les travaux en plénière seront repris demain à 16h pour la clôture de la session extraordinaire.