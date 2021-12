Assemblée nationale : Les chiffres et lettres du projet de budget du ministère du développement industriel et des PMI.

Le marathon budgétaire se poursuit à l'Assemblée nationale sénégalaise, cela depuis l'ouverture des séances plénières le 28 Novembre dernier.



Aujourd'hui, c'est au tour du ministre du développement industriel et des petites et moyennes industries, Moustapha Diop, de défendre son projet de budget destiné au financement de son département pour l'année 2022. Le projet de budget dudit ministère est arrêté à 11. 502. 587. 551 francs CFA.



Ce projet de budget concerne deux programmes phares, à savoir :

- Le programme 1015 "programme de pilotage, coordination et gestion administrative" pour un montant de 768. 259. 033 francs CFA et le programme 2049 "compétitivité de l'industrie sénégalaise", pour un montant de 10. 734 328. 518 francs CFA. La séance plénière a démarré.



Nous y reviendrons...