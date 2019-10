Assemblée nationale : Les avis des députés sur la nouvelle composition du bureau parlementaire

L’installation du nouveau bureau de l’assemblée nationale a été salué par les députés. Des sortants de l’instance, notamment, de la majorité, en l’occurrence, Abdou Mbow qui occupait le poste de vice-président témoigne de sa reconnaissance et croit que cela n’enlève en rien son engagement au sein de la coalition BBY. Pour sa part, le député Me Djibril War qui croit que l’unanimité n’existe nulle part dénonce la promotion de certains parlementaires absentéistes au détriment de ceux qui ont marqué l’assemblée par leur compétence et leur constance. Il laisse croire que la bonne information n’a pas été rapportée au président de la coalition, Macky Sall. Mamadou Diop Decroix pour sa part, confie ne pas partager la même perception de l’institution parlementaire avec ses collègues. Il estime que l’on devrait beaucoup s’inspirer des USA en matière de traitement lié à certaines questions. Il laisse entendre que les réformes de fond ne sont pas encore menées. Pape Songué Diouf lui, salue la reconduction de Aymerou Gningue comme président du groupe parlementaire BBY et magnifie le choix des parlementaires dans les postes de vice-présidents, secrétaires élus et questeurs du nouveau bureau parlementaire.