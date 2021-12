Assemblée nationale : Le projet de budget du ministère de la Justice s'élève à 71 839 549 729 FCFA.

Dans le document présenté aux députés, il a été arrêté à 71 839 549 729 FCFA en autorisations d'engagements mais aussi en crédits de paiements.



Le budget du département de Me Malick Sall sert par exemple à financer le pilotage, la coordination et la gestion administrative, ainsi que la justice judiciaire, l’administration pénitentiaire, les droits humains, la bonne gouvernance, entre autres programmes.



Et son adoption, après débat, devrait alors passer comme une lettre à la poste à supposer bien sûr qu'il soit adopté à la majorité, à l’Assemblée nationale, ce vendredi.