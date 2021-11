Assemblée nationale : Le projet de budget 2021-0222 du ministère de l’économie du plan et de la coopération arrêté à la somme de 28.277.862.519 francs CFA.

Le ministre de l’économie du plan et de la coopération succède au ministre de l’enseignement supérieur pour le deuxième jour du marathon budgétaire qui a débuté hier.



Le projet de budget de l’année 2022 du Ministère de l'économie, du plan et de la coopération est arrêté à 28. 277. 862. 519 FCFA en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.



Ce projet de budget sera scindé en programmes prioritaires tels que la Coopération, le Développement des PPP et du secteur privé, pour un montant global de 6. 516. 347. 370 FCFA.



Ce programme comporte les dépenses de personnel d’un montant de 231. 235. 000, d’acquisition de biens et services pour 598. 081. 035 FCFA en autorisations d'engagement et en crédits de paiement et 150. 000. 000 FCFA en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Cependant, les investissements exécutés par l’État tournent autour de 147. 556. 000 FCFA en autorisations d'engagement et en crédits de paiement tandis que les transferts en capital sont de 5. 389. 475. 335 FCFA en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.



Pour le programme : Économie productive, compétitive et créatrice d'emplois pour l'exercice 2022, les crédits dudit programme sont arrêtés à 19. 994. 097. 929 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).



Après le passage en commission, le ministre de l’économie du plan et de la coopération a fait face aux parlementaires pour défendre son budget...