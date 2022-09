Assemblée nationale : Le président du Groupe parlementaire de Benno recadre Mimi Touré et lui enseigne la loi de la probité.

La réplique des députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ne s’est pas fait attendre. En conférence de presse ce lundi, Me Oumar Youm, président du groupe a apporté des précisions sur les accusations de la tête de liste de la coalition qui s'est sentie trahie.



En réponse, Me Youm dévoile que tous les députés y compris Aminata Touré ont donné mandat au président de la coalition de choisir le président de l’Assemblée nationale et ils seront derrière lui. Une décision dont elle est comptable d’autant plus qu’elle a signé, selon Me Youm, la fiche d’engagement pour s’accommoder du président de l’Assemblée nationale.



Selon Me Youm, le moyen le plus logique c’est de prendre l’exemple du président Macky Sall qui lorsqu’il a décidé de prendre son propre chemin, rappelle, Me Youm, a rendu tous les postes électifs et nominatifs dont il a bénéficié sous la bannière du Pds…