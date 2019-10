Assemblée nationale : Le nouveau règlement intérieur adopté lors de l’ouverture de la session extraordinaire ce Jeudi

L’assemblée nationale ouvrira ses portes ce Jeudi. Les députés sont convoqués pour une session extraordinaire à 15 heures.

Une session qui va s’ouvrir sûrement par l’adoption de nouvelles réformes du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. En effet, il y a quelques semaines à Saly, les députés avaient entériné la création de deux nouvelles commissions. La commission économie générale et des finances et la commission développement durable dirigée par le député socialiste Cheikh Seck devrait être éclatées pour donner naissance à deux nouvelles autres commissions.

Une façon d’adapter les commissions de l’Assemblée nationale aux missions des nouveaux ministères crée par le Président Macky Sall. Nul doute que le Parlement va en profiter pour corser les sanctions disciplinaires contre les députés absentéistes et leurs écarts.

Une réforme qui vise en grande partie Ousmane Sonko qui avait, on le rappelle, refusé de déférer à la convocation de la Commission d’enquête lors de la fameuse affaire des 94 milliards. Les sanctions peuvent aller de la perte d’indemnité à l’exclusion.