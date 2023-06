Assemblée nationale : Le ministre de la Santé face aux députés le lundi 05 juin

Les députés sont convoqués en séance plénière le lundi 05 juin 2023 pour examiner trois projets de loi. C'est le ministre de la Santé et de l'Action Sociale qui fera face aux parlementaires pour défendre ces projets de loi : Projet de loi n°11/2022 portant abrogation de la loi n°76-03 du 25 mars 1976 relative au traitement de la Lèpre et au reclassement social des lépreux guéris ou mutilés ; Projet de loi n°03/2023 relatif aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie ; Projet de loi n°14/2022 relatif à l’exercice de la chirurgie dentaire et à l’Ordre national des Chirurgiens-dentistes.