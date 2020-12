Assemblée nationale : Le ministre Dame Diop annonce l'audit des centres de formation professionnelle.

Avec la prolifération des centres de formation professionnelle, souvent certaines offres de formation ne répondent pas aux demandes ou exigences du secteur d'emplois. Pour palier à ce manquement, le ministre de l'emploi de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de l'insertion a annoncé lors de son passage à l'Assemblée nationale, l'audit des centres de formation professionnelle pour mieux assurer de la bonne qualité de l'offre de formation.



"Aujourd'hui les offres de formation sont diversifiées et le président Macky Sall a décidé de renforcer le financement et les fonds alloués à notre département. C'est pourquoi, pour assurer la qualité dans l'offre de formation, nous allons procéder à l'audit des centres de formation professionnelle", a indiqué le ministre Dame Diop...