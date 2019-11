Assemblée nationale / Le ministère des finances et du budget table sur une hausse de 104,1 milliards.

L’Assemblée nationale a convoqué ce vendredi 15 novembre une séance plénière pour l’examen du Projet de loi n°13/2019 portant deuxième loi de Finances rectificative pour l’année 2019.



À l’occasion, le ministre des finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo a tablé sur une hausse de 104,1 milliards en valeur absolue et 2,6% en valeur relative. Il a indiqué au préalable que ce second projet de loi de finances rectificative s’équilibre en recettes et en dépenses à 4092,74 milliards de F CFA.



À noter que dans cette hausse 4 106 496 982 CFA sont issus des recettes de péage des autoroutes Ila Touba, AIBD-Mbour et AIBD-Thiès.