Assemblée nationale : Le député Awa Guèye invite à la promotion du tourisme religieux.

Lors de sa prise de parole face au ministre du tourisme et des transports aériens, la parlementaire Awa Guèye a invité le ministre Alioune Sarr à se pencher sur la promotion du tourisme religieux.



"Monsieur le ministre, je voudrais vous inviter à mettre un accent particulier sur le développement du tourisme religieux dans certaines villes comme Kaolack, Touba et Tivaouane. Car cela participe à une meilleure promotion du tourisme au Sénégal et propulse davantage le développement économique du pays", a souligné la parlementaire.



Pour le député Awa Guèye, cette promotion du tourisme religieux nécessite la mise en place des sites d'hébergement et le respect de certaines règles de conduite.



Par ailleurs, la parlementaire dit apprécier à sa juste valeur, l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de l'aérodrome de Kaolack et l'ouverture des vols Sénégal Air vers l'Italie et le Canada...