Assemblée nationale : Le député Amadou Mame Diop plaide pour une réduction des tarifs de l'autoroute à péage.

Lors de la séance plénière portant sur le vote du projet de finance initiale, le député maire de Richard Toll, Amadou Mame Diop, a plaidé pour la réduction des tarifs de l'autoroute à péage.

"C'est une demande non seulement des députés, mais également de la population. Et ce sont des mots d'encouragement pour aller dans le sens de la réduction de ces tarifs", soutient t-il.

Selon le député, "on peut comprendre que ces tarifs sont des accords préalables, mais le prix est jugé globalement un peu élevé et il serait bon d'aller vers des négociations dans le sens de la réduction au grand bonheur de la population".

Le parlementaire s'est félicité de la maîtrise du taux d'inflation. "Avec un taux de croissance soutenu, le gouvernement a pu maitriser le taux d'inflation avec de bons résultats. Ce qui est le résultat de l'investissement dans le secteur agricole".

Dans un autre registre, le député plaide pour le renouvellement du matériel et des infrastructures médicales.

"Nous constatons que depuis des années L'État est en train de faire des efforts considérables dans le secteur de la santé. Cependant il serait bon de développer un partenariat public/privé dans le secteur de la santé, notamment dans le secteur des analyses et du renouvellement du matériel et des infrastructures médicales", souligne le parlementaire devant ses collègues députés et les ministres représentant le gouvernement.

Ce qui, selon toujours le parlementaire et maire de la commune de Richard Toll, "pourrait aider à faire de grands bonds en avant par rapport à notre niveau actuel..."