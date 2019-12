Assemblée nationale : Le budget du ministère du commerce et des PME arrêté à 10,2 milliards de francs CFA

Dans le cadre du vote du projet de budget 2020, c'est au ministère du commerce et des PME de faire face aux parlementaires pour défendre son projet de budget.

Dans le document présenté au parlement, le budget est arrêté à un montant de 10 228 156 457 francs CFA, pour 26 883 390 308 francs en autorisation d'engagement.

Ce projet de budget est réparti dans cinq programmes majeurs à savoir :



- Le programme de développement du marché intérieur et de la consommation,

-Le programme de renforcement de l'intégration du Sénégal dans le commerce international,

-Le programme de promotion et de développement de l'entrepreneuriat privé et des PME /PMI,

-Le programme de promotion et de valorisation des produits locaux, et enfin

-Le programme de pilotage, de coordination et de gestion administrative...