Assemblée nationale : Le budget du ministère du Tourisme et des transports aériens arrêté à plus de 181 milliards.

Le secteur du tourisme et du transport aérien voit son budget de l'année 2022 arrêté 181 194 933 573 francs CFA, avec 145.797.149893 francs CFA en autorisation d'engagement et 35.397.783.680 francs CFA en crédit de paiement.



Ainsi, quatre programmes seront mis en oeuvre pour l'année 2022. Le programme développement des infrastructures aéroportuaires ou les crédits sont arrêtés à 95.784.617.706 francs CFA et en autorisation d'engagement à 18.651.356.442 francs CFA.



Le second programme intitulé développement de la sécurité et de la sûreté des transports aériens est de 879 133 074.



Le troisième programme "développement de l'offre touristique" sera financé à hauteur de 63 230 618 953.



Et enfin l'ultime programme "pilotage, coordination et gestion administrative", le budget programme la somme de 885.045.979 francs CFA.