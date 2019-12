Assemblée nationale : Le budget du ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement arrêté à 296 milliards.

C’est au tour de Oumar Youm de passer, ce mercredi, à l’hémicycle pour défendre son projet de budget pour l’exercice de sa mission de l’année 2020 qui est arrêté à 295 350 566 500 francs CFA et 2 286 586 786 483 comme autorisation d’engagement.



Ce projet de budget est réparti en 4 programmes que sont : le programme de développement, gestion et entretien des infrastructures routières, le programme du développement, gestion et entretien du réseau ferroviaire.



Le programme numéro 3 concerne le développement et la modernisation des services des services de transports et enfin le programme concernant le pilotage, la gestion et la coordination administrative.