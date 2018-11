Assemblée nationale : Le budget du ministère de la microfinance en hausse de 8 milliards

Le budget du ministère de l’économie solidaire et de la Microfinance pour l’exercice 2019 s’élève à 11 milliards 468 millions 948 mille 312 F Cfa, contre 2 milliards 864 millions 793 mille 120 FCFa en 2018. Il enregistre ainsi une hausse de 8 milliards 604 millions 155 mille 192 FCFa, en valeur absolue et 300, 34% en valeur relative. Selon le ministre de l’économie solidaire et de la Microfinance, Aminata Angélique Manga, le projet de budget exprime toujours « une volonté politique et des choix stratégiques ».

Mme Angélique Manga dont les propos sont rapportés par le rapport de présentation du budget, a assuré que la création en 2017 de son département « est une des principales innovations de l’architecture gouvernementale ».

« Elle traduit la volonté du président de la République de faire de l’économie sociale et solidaire et de la microfinance des leviers au service de l’inclusion financière et sociale », a-t-elle ajouté.

Mme Angélique Manga a en outre assuré, concernant les projets financés par son ministère, que les critères de financement « obéissent à des règles strictes », soulignant qu’en réalité, son ministère « se fonde sur le respect de l’équité et de la transparence ».

« Pour être financé, un projet doit être susceptible de créer de la valeur ajoutée et des emplois. Dès lors qu’un projet est fiable et obéit aux conditions de financement, il sera enrôlé, abstraction faite des considérations partisanes », a-t-elle fait comprendre.