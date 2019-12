Assemblée nationale : Le budget du ministère de la culture et de la communication arrêté à plus de 22,8 milliards de francs CFA.

Le ministre de la culture et de la communication, Abdoulaye Diop, défend son projet de budget 2020 devant le parlement sénégalais.

Dans le document du dit projet de budget présenté aux parlementaires, le budget du ministère est arrêté à 22 805 610 234 francs CFA. Et est reparti dans quatre programmes majeurs à savoir :

- Le programme de promotion et valorisation des industries culturelles et créatives,

- Le programme de développement et d'encadrement du secteur de la communication,

- Le programme de promotion et de valorisation du patrimoine culturel, et enfin

- Le programme de pilotage, de coordination et de gestion administrative...