Assemblée nationale : Le budget du ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique en chiffres...

Le marathon budgétaire pour l'année 2020 se poursuit à l'assemblée nationale.



Ce matin, c'est au tour du ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique Abdou Karim Fofana, de faire face au parlement pour défendre son projet de budget.



Pour cette année, le budget du ministère de l'urbanisme est arrêté à ‪75 633 732 151‬ francs CFA et ‪429 957 427 817‬ francs en autorisation d'engagement.



Ce projet de budget est reparti en quatre programmes majeurs à savoir :



- Le programme de pilotage, gestion et coordination administrative pour un montant de ‪1 812 302 784‬ francs CFA,

- Le programme aménagement et développement urbain pour un mobilier de ‪10 319 339 000‬ francs CFA,



- Le programme de logements, construction d'équipements et d'infrastructures publics arrêté à ‪39 772 670 161‬ francs et



- Le programme du cadre de vie dont les crédits de paiements sont arrêtés à ‪23 729 420 206‬ francs CFA.