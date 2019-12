Assemblée nationale : Le budget du ministère de l'économie solidaire arrêté 9,7 milliards F Cfa.

Dans le cadre du marathon budgétaire à l'Assemblée nationale, c'est au tour du ministre de l'économie sociale et solidaire de faire face aux parlementaires pour défendre son projet de budget 2020.

Dans le document présenté au parlement, le projet de budget du ministère est arrêté à un montant de 9 746 506 682 francs CFA. Et les autorisations d'engagement sont fixées à 53 828 090 610 francs CFA.

Ce projet de budget est reparti dans trois programmes majeurs à savoir :

- Le programme de pilotage, la coordination et la gestion administrative,

- Le programme de la promotion de la microfinance, et

- Le programme de promotion de l'économie sociale solidaire.

La Ministre Mme Zahra Iyane Thiam fait face aux parlementaires pour défendre le projet de budget...