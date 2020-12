Assemblée nationale : Le budget du ministère de l'économie, du plan et de la coopération arrêté à 92.327.581.584 francs CFA.

Après le ministre des transports terrestres, des infrastructures et du Désenclavement, c'est au tour du ministre de l'économie, du plan et de la coopération de faire face aux parlementaires cet après midi.



Le budget 2021 du ministère dirigé par Amadou Hott est arrêté à 92.327.581.584 francs CFA en autorisation d'engagement.



Trois programmes sont envisagés pour ce budget : Il s'agit de la coopération, du développement des partenariats publics-privés (PPP) et du secteur privé avec un montant de 54.785.506.682 francs CFA en autorisation d'engagement.



Le deuxième programme prendra en charge l'économie productive, compétitive et créatrice d'emplois pour un budget de 33.728.505.646 francs CFA. Enfin, naturellement, le troisième programme va concerner le pilotage, la gestion et la coordination administrative arrêté a la somme de 3.813.569.256 francs CFA.



Le dit projet de budget est soumis à l'Assemblée nationale pour adoption s'il ne fait l'objet d'aucune objection de la part des parlementaires.