Assemblée nationale : Le budget du ministère de l’Economie Numérique arrêté à près de 25 milliards.

Les députés examinent le projet de budget du ministère de l'Économie numérique et des Télécommunications. Le projet de loi du ministère de l'Économie Numérique et des télécommunications s'élève à 24.886.606.480 FCFA. Le budget est subdivisé en trois programmes que sont : pilotage, gestion et coordination administrative.



Les crédits dédiés à ce programme sont arrêtés à 511.174.713 F CFA. Pour le second programme intitulé Économie Numérique, les crédits sont estimés à 20.961.051.286 F CFA. Et enfin, le dernier programme qui est alloué au secteur Postal, les crédits sont évalués à 3.414.380.481 F CFA.



