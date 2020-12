Assemblée nationale : Le budget du Ministère de l'Élevage et des Productions animales arrêté à 115 milliards FCFA

Le projet de budget 2021 du Ministère de l'Élevage et des Productions animales est arrêté à 115. 283. 607. 584 FCFA en autorisation d'engagement et à 27. 104. 615. 459 FCFA en crédit de paiement. Selon le rapport de la commission du Ministère de l’Élevage et des Productions animales, le budget est réparti en quatre programmes que sont celui de Pilotage, coordination et Gestion administrative. Pour l'exercice 2021, les crédits du Programme sont arrêtés à 3.006. 852. 345 FCFA en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Le Programme Productions animales pour lequel les crédits sont évalués à 110. 597. 432. 383 FCFA en autorisation d'engagement et à 22. 418. 440. 258 FCFA en crédit de paiement. Le Programme Santé animale et Santé publique vétérinaire. Pour l'année 2021, les crédits du programme sont arrêtés à 1. 292. 396. 779 FCFA en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Enfin, le quatrième programme mise en marché des produits animaux dont les crédits pour l’année 2021 s'élèvent 386. 926.077 FCFA en autorisation d'engagement et en crédit de paiement.