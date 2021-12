Assemblée nationale : Le budget 2022 du ministère du pétrole et des énergies arrêté à 817.883.384.320 milliards FCFA avec une hausse de 22 milliards de FCFA comparativement à l’année 2021.

En séance plénière ce 11 décembre, les députés examinent le projet du budget 2022 du Ministère du pétrole et des énergies qui est arrêté à 817 883 384 320 F CFA en autorisations d’engagement (AE) et 231 953 586 343 F CFA en crédits de paiement (CP). Les crédits dudit programme sont répartis en quatre (04) programmes.



Pour le programme 1012 dédié au pilotage, à la coordination et à la gestion administrative il est arrêté à 1.092.406.854 FCFA en Autorisations d’Engagement et en Crédits de paiement.



Par nature économique de dépenses, ces crédits sont répartis comme suit :

-Dépenses de Personnel : 372.226.000 FCFA en AE et en CP;

-Acquisition de biens et services : 370.180.854 FCFA en AE et en CP;

-Transferts courants : 350.000.000 FCFA en AE et en CP.



Celui du programme 2039 dédié à l’électrification rurale et Énergies renouvelables est arrêté à 174.852.656.625 FCFA en AE et 60.875.596.158 FCFA en CP. Par nature économique de dépenses ces crédits sont répartis comme suit :

-Acquisition de biens et services: 20.243.179 FCFA en AE et en CP;

-Transferts courants : 2.800.000.000 FCFA en AE et en CP;

-Investissements exécutés par l’État : 160.591.913.446 FCFA en AE et 46.614.852.979 FCFA en CP;

-Transferts en capital : 11.440.500.000FCFA en AE et en CP.



Le programme 2040 dédié à la sécurisation et à l’approvisionnement en hydrocarbures et combustibles domestiques est arrêté à 106.709.374.678 FCFA en AE et en CP.

Par nature économique de dépenses, ces crédits sont répartis comme suit :

-Dépenses de Personnel : 40.047.000 FCFA en AE et en CP;

-Acquisitions de biens et services : 28.734.789 FCFA en AE et en CP;

-Transferts courants : 100.750.681.000 FCFA en AE et en CP;

-Investissements exécutés : 5.889.911.889 FCFA en AE et en CP.

Enfin pour le programme 2120 dédié à l’Optimisation du système d’offre d’électricité fixé à 535.228.946.163 FCFA en AE et à 63.276.208.653 FCFA en CP.

Par nature économique des dépenses, ces crédits sont répartis comme suit :

-Dépenses de Personnel : 65.306.000 FCFA en AE et en CP;

-Acquisition de biens et services: 27.209.205 FCFA en AE et en CP;

-Transferts courants : 1.050.000.000 FCFA en AE et en CP;

Investissements exécutés par l’État : 534.086.430.958 FCFA en AE et 63.276.208.653 FCFA en CP.