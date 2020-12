Assemblée nationale : Le budget 2021 du ministère des Finances et du Budget est arrêté à près de 242 milliards FCFA.

Le projet de budget 2021 du Ministère des Finances et du Budget a été examiné et adopté par vote, ce 12 décembre, à l'Assemblée nationale. Il a été arrêté à 283.077.786.820 FCFA en autorisation d’engagement et à 241.858.512.619 FCFA en crédit de paiement.



Le projet de budget est réparti entre neuf (9) programmes phares pour l'exercice de la prochaine année. Il s'agit des programmes suivants :

Programme n°1011 : « Pilotage, Coordination et Gestion administrative » avec des crédits dédiés arrêtés à 14.952.928.650 FCFA en autorisation d’engagement et en crédit de paiement.



Programme n°2032 : « Gestion des ressources douanières et protection de l'économie » avec 50. 591. 078. 007 FCFA en autorisation d’engagement et 18. 382. 525. 264 FCFA en crédit de paiement.



Programme n°2035 : « Élaboration des lois de finances et suivi de l'exécution des dépenses ».



La manne financière dudit programme est arrêtée à 45.618.979.980 FCFA en autorisation d’engagement et à 45.270.586.224 FCFA en crédit de paiement.



Programme n°2036 : « Gestion comptable et financière de l’État et des autres organismes publics » dont les crédits sont fixés à 16.133.057.061 FCFA en autorisation d’engagement et à 8.021.870.199 FCFA en crédit de paiement.



Programme n°2037 : « Gestion de la fiscalité intérieure et du foncier » avec un financement à hauteur de 17. 944.313.122 FCFA en autorisation d’engagement et à 17.633.452.667 FCFA en crédit de paiement.



Programme n°2038 : « Gestion du secteur financier » dont les crédits avoisinent les 4.037.430.000 FCFA en autorisation d’engagement et 3.797.149.615 FCFA en crédit de paiement.



Programme n°3005 : « Gestion du Fonds national de Retraite (FNR) » avec une valeur financière arrêtée à 111.750.000.000 FCFA en autorisation d’engagement et en crédit de paiement.



Programme n°3006 : « Gestion des Prêts et Avances » dont le financement est estimé à 21.550.000.000 FCFA en autorisation d’engagement et en crédit de paiement.



Programme n°3007 : « Gestion des Garanties et Avals » qui mobilise 500.000.000 FCFA en autorisation d’engagement et en crédit de paiement.