Assemblée nationale : Le Projet de budget du ministère des finances en chiffres et en lettres...

Pour boucler le marathon budgétaire 2020, c’était au tour du ministre des finances et du budget de faire face aux parlementaires pour l'adoption du projet de budget de son département.

Sur le document présenté aux députés, le projet de budget 2020 est arrêté à 218 546 862 928 francs CFA, avec une autorisation d'engagement de 107 818 911 205 francs CFA.

Ce projet de budget est reparti dans neuf programmes majeurs à savoir :

- Le programme de l'élaboration des lois de finances et suivi de l'exécution pour un montant de 28 278 402 134 francs CFA.

-Le programme de gestion comptable et financière de l'État et des autres organismes publics arrêté à 7 654 542 082 francs CFA.

-Le programme de gestion de la fiscalité intérieure et du foncier pour un montant de 14 876 223 215 francs CFA.

-Le programme de gestion des ressources douanières et de la protection de l'économie arrêté à 17 437 253 083 francs CFA.

-Le programme de gestion du secteur financier pour un montant de 2 860 941 419 francs CFA.

-Le programme de pilotage de la coordination et de la gestion administrative arrêté à 13 639 500 995 francs CFA.

-Le programme de gestion des Prêts et avance pour un montant de 21 550 000 000 francs CFA.

-Le programme de gestion des garanties et Avals arrêté à 500 000 000 francs CFA.

-Le programme de gestion du fonds national de retraite (FNR), pour un montant de 111 750 000 000 francs CFA.

Le ministre des finances et du budget Abdoulaye Daouda Diallo défend actuellement le projet de budget pour adoption par le parlement...