Assemblée nationale : Le Budget du ministère du commerce arrêté à la somme de 66,3 milliards.

Le budget du ministère du commerce et des petites et moyennes entreprises a été voté ce mercredi à huis clos par les députés pour cause du décès de la députée de la majorité, Marie Louise Diouf.





Pour l'exercice de cette année, le budget est arrêté à la somme de 66 343 185 432 francs CFA en autorisation d'engagement et à 19 302 271 740 francs CFA en crédit de paiement.



Ce budget va prendre en compte cinq (05) programmes majeurs. Il s'agit du développement du marché intérieur et de la commercialisation, du renforcement de l'intégration du Sénégal dans le commerce international, de la promotion et du développement de l'entrepreneuriat privé et des Pme/Pmi, de la promotion et de la valorisation des produits locaux et le Pilotage, et la gestion et la coordination administratives.