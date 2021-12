Assemblée nationale : La sécurité publique budgétée à hauteur de 75 milliards 170 millions FCFA pour l’exercice 2022.

Au total, le projet de budget 2022 du ministère de l’Intérieur, arrêté à 311 928 890 452 FCFA, comprend des autorisations d’engagement (162 427 894 025 FCFA) et des crédits de paiement (149 500 996 427 FCFA). Il est réparti en différents programmes et va consacrer 75 170 526 235 FCFA à la sécurité publique.



« Pour l’exercice 2022, les crédits de ce programme sont estimés à 75 170 526 235 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) », a dit le rapporteur. Par nature économique de dépense, les montants sont répartis en dépense de personnel (40 131 715 392 FCFA), en acquisition de biens et services (7 562 662 688 CFA), en transferts courants (15 551 806 500 FCFA), en investissements exécutés par l’État (3 574 341 655 FCFA) et en transferts en capital (8 350 000 000 FCFA).



« Il s’agira pour les années 2022-2024 de faire face aux nouveaux défis sécuritaires », a indiqué le ministre dans le rapport, où il détaille des « opportunités et perspectives ayant trait à une coopération entre les services de sécurité ».