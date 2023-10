Assemblée nationale : La première réaction de Abdou Mbow après sa désignation à la tête du groupe parlementaire BBY

L’ancien président de la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains a été choisi pour remplacer Me Oumar Youm à la tête du groupe parlementaire BBY.

Au terme de la mise en place du bureau de l’Assemblée nationale, Abdou Mbow a pris la parole pour exprimer son ressenti après sa désignation. « Je ferais de mon mieux pour mériter cette confiance placée en ma personne. Je ne suis ni le plus expérimenté, ni le plus intelligent, ni le plus âgé. Je ne peux que remercier ceux qui m’ont choisi », a indiqué le nouveau président du groupe parlementaire de la majorité qui ne manque pas de louer les qualités de son prédécesseur.