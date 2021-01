C'est définitif, l'assemblée nationale sénégalaise vient d'adopter en majorité le projet de loi relative à l'état d'urgence et l'état de siège. Cela malgré la polémique agitée par les députés de l'opposition lors du vote.



Avec l'adoption de ce texte, les capacités d'adaptabilité et d'anticipation du pays seront renforcées, pour permettre d'initier des stratégies de riposte efficaces contre ces types de maladies, afin de mieux protéger les populations, nous apprend-t-on.



« S'agissant des catastrophes naturelles, il a été indiqué que ce qui s'est passé récemment à Ngadiaga concernant l'explosion des puits de gaz est assez illustratif pour interpeller les citoyens sur les risques et les catastrophes qui peuvent subvenir dans le pays.

C'est pourquoi, il est essentiel de mettre en place un cadre normatif permettant aux autorités habilitées de disposer des moyens juridiques nécessaires, pour intervenir avec célérité en cas de besoin », a rapporté le rapport de la commission des lois...