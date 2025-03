Assemblée nationale : La levée de l’immunité du député Moustapha Diop votée par 128 députés

Après les travaux de la commission ad hoc, qui s’était prononcée en faveur de la levée de l’immunité parlementaire du député Moustapha Diop, la plénière a suivi la même dynamique à la suite des interventions du président de la commission des lois et du ministre de la Justice.



L’Assemblée nationale, tenant compte du caractère sérieux, sincère, loyal et motivé de la demande des juges d’instruction des premier et cinquième cabinets du Pôle judiciaire financier (PJF), étayée dans les documents transmis à l’Assemblée nationale, a estimé opportun d’adopter, à une large majorité, la décision de lever l’immunité parlementaire de Moustapha Diop. Cette décision vise à permettre à la justice de faire la lumière sur cette affaire.



Au total, 128 députés ont voté pour la levée de l’immunité parlementaire, 3 ont voté contre et 10 se sont abstenus. De son côté, le député Moustapha Diop a affirmé sans ambages qu’il était prêt à faire face à la justice pour laver son honneur face aux accusations portées par son accusatrice, Tabaski Ngom.



Lors de cette séance plénière, le gouvernement était représenté par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ousmane Diagne, et le ministre du Travail, Abass Fall.