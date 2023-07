Assemblée nationale : La leçon de morale du député Abba Ababacar Mbaye à ses collègues de Pastef

Le député de Taxawu Sénégal membre de la coalition Yewwi Askan Wi a donné une leçon de morale à ses collègues. Avec un ton ferme, il dit ses quatre vérités à ses collègues de Pastef qui ont tenu des discours acerbes et voilés contre son leader, Khalifa Ababacar Sall.



"Nous politiciens devrons comprendre que ce pays ne nous appartient. Dans une démocratie, on a un rôle à jouer. Tous les acteurs doivent en faire autant. On est suffisamment expérimentés pour savoir que le temps est le meilleur juge. Respectons-nous. Nous allons voter les conclusions du dialogue" conclut le député de la région de Saint-Louis.