Assemblée nationale : La députée Marietou Dieng quitte Benno et rejoint les non-inscrits

Comme notifiée dans la lettre pour se retirer de la coalition Benno Bokk Yakaar la seule députée qui restait dans les liens de la mouvance présidentielle veut rester en parfaite cohérence à la conduite du parti rewmi. Marietou Dieng a quitte la coalition Benno pour rejoindre le groupe des non-inscrit dans lequel on retrouve Thierno Alassane Sall, Aminata Touré et Pape Djibril Fall.



La responsable de Rewmi à Keur Massar et 5ème vice-présidente du parti Rewmi précise : « Il est logique, après l’acte fort posé par mon leader et sur décision de mon parti et de moi-même de me retirer du groupe parlementaire de BBY de cette 14ème législature. Je deviens ainsi une députée non inscrite ».