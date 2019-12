Assemblée nationale : La députée Hanya Mbengue plaide pour l'installation d'une usine de production laitière dans la zone sylvo-pastorale.

Lors de son passage à l'hémicycle, le ministre Moustapha Diop a été félicité par les députés pour les investissements faits pour le développement industriel surtout avec la mise en place de la plateforme industrielle de Diamniadio.



À cet effet, prenant la parole à son tour, la député Hanya Mbengue a invité le ministre à vulgariser davantage les investissements réalisés à la cité industrielle de Diamniadio.



« Monsieur, je voudrais vous féliciter d'abord car vous faites un excellent travail à Diamniadio. Mais il faut mieux vulgariser ces investissements faits pour permettre aux sénégalais de bien comprendre ce qui se fait là-bas, pour mieux cerner l'importance de la cité industrielle ».



Dans un autre registre, la députée invite le ministre du développement industriel et des petites et moyennes industries, Moustapha Diop, à mettre en place une usine de production laitière dans la zone sylvo-pastorale, notamment à Dahra Djolof et Linguère.



« Monsieur le ministre, chaque année, plusieurs litres de lait sont perdus. Car les propriétaires n'ont pas où les vendre, c'est pourquoi je vous invite à réfléchir à mettre en place une usine de production laitière dans la zone sylvo-pastorale », conclut la parlementaire Hanya Mbengue...