Assemblée nationale / Guy Marius Sagna crache ses vérités et charge Mansour Faye

Guy Marius Sagna n’a pas raté le ministre Mansour Faye ce mardi 29 novembre lors du vote du budget du ministère de l’eau et de l’assainissement à l’Assemblée Nationale. Le député de l’opposition l’accuse d’être la cause d’une perte de 50 milliards sur une durée de 15 ans pour le pays pour avoir arraché la gestion de l’eau des mains de la SDE qui proposait 285,9 francs le M³ pour la confier à Sen'Eau une entreprise française qui demande 298,5 francs le M³ avec le coût du branchement encore plus cher avec 90.000 F pour la SDE contre 231.000 F pour Sen'Eau.