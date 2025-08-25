Assemblée nationale - El Malick Ndiaye adresse ses félicitations à Abass Fall, le 166ᵉ député devenu maire de Dakar

Après le vote sur l’ordre du jour, le président de l’Assemblée nationale a ouvert l’examen du projet de loi numéro 15.20.25 sur la déclaration de patrimoine en adressant ses chaleureuses félicitations à M. Abass Fall, ministre du Travail et des Relations avec les Institutions, pour son élection triomphale à la tête de la mairie de Dakar. Surnommé affectueusement le « 166ᵉ député », Abass Fall voit ainsi récompensé son engagement constant au service du peuple et son dévouement envers la République et ses institutions. Le président a souhaité au nouveau maire tout le succès nécessaire pour accomplir ses fonctions et marquer durablement l’histoire de la capitale.